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Импорт китайских товаров в Россию сократился из-за подорожания логистики, инфляции на глобальном рынке, локдаунов и колебаний рубля. Об этом сообщил востоковед Николай Вавилов.

Эксперт пояснил, что большая часть китайской логистики в Россию — это перевозки морем. Они испытали рост цен из-за глобальной инфляции.

Также многие страны заморозили на время свою экономическую активность, так как хотят дождаться стабилизации курса рубля. По его словам, на снижение китайского импорта также повлияло и падение потребительского спроса в России.

При этом он добавил, что Китай продолжает закупать российское сырье в больших объемах, передает НСН.

Накануне в Институте мировой экономики Петерсона подсчитали, что объем экспорта в Россию из стран, которые ввели санкции в отношении РФ, с 24 февраля по 30 апреля сократился на 60 процентов, а из стран, не вводивших санкции, — на 40 процентов. При этом на 38 процентов сократился экспорт в РФ из Китая, передает ФАН.

Антироссийские санкции ФРГ вредят немецкому бизнесу и простым людям, заявил депутат бундестага и уполномоченный фракции «Альтернатива для Германии» (АдГ) по российским немцам Евгений Шмидт в четверг, 30 июня.