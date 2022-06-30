Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Названы главные причины сокращения импорта из Китая

Ирина Игнатенко
Общество
Названы главные причины сокращения импорта из Китая
Фото: edu.gov.ru

Импорт китайских товаров в Россию сократился из-за подорожания логистики, инфляции на глобальном рынке, локдаунов и колебаний рубля. Об этом сообщил востоковед Николай Вавилов.

Эксперт пояснил, что большая часть китайской логистики в Россию — это перевозки морем. Они испытали рост цен из-за глобальной инфляции.

Также многие страны заморозили на время свою экономическую активность, так как хотят дождаться стабилизации курса рубля. По его словам, на снижение китайского импорта также повлияло и падение потребительского спроса в России.

При этом он добавил, что Китай продолжает закупать российское сырье в больших объемах, передает НСН.

Накануне в Институте мировой экономики Петерсона подсчитали, что объем экспорта в Россию из стран, которые ввели санкции в отношении РФ, с 24 февраля по 30 апреля сократился на 60 процентов, а из стран, не вводивших санкции, — на 40 процентов. При этом на 38 процентов сократился экспорт в РФ из Китая, передает ФАН.

Антироссийские санкции ФРГ вредят немецкому бизнесу и простым людям, заявил депутат бундестага и уполномоченный фракции «Альтернатива для Германии» (АдГ) по российским немцам Евгений Шмидт в четверг, 30 июня.

Россия Китай Импорт
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Дмитрий Быковский
Дмитрий Быковский

Настоящий север с невероятными людьми

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Спасибо, хомо постсоветикус

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Прости нас, Чебурашка

Инок Киприан
Инок Киприан

Победа там, где правда. На нашей стороне

Юрий Рогулев
Юрий Рогулев

Мир наблюдает крах американских амбиций

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Дорога «буча» к саммиту НАТО

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Не хотят и Байдена, и Трампа

Все мнения
О проекте