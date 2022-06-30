Фото: Пресс-служба компании «Яндекс»

Голосовой помощник Алиса научилась помогать пользователям с выбором подходящей модели бытовой техники.

Теперь через поисковик «Яндекса» Алиса сможет помочь пользователям выбрать телефон, телевизор и другие предметы быта.

Так, например, если пользователь наберет в поиске «купить смартфон», Алиса задаст потенциальному покупателю несколько простых вопросов, которые помогут определиться с выбором. Также человеку будут предложены варианты гаджета на выбор с иллюстрациями.

Алиса также может рассказать, какими техническими особенностями обладает тот или иной прибор.