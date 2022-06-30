Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Алиса научилась помогать пользователям с выбором подходящей модели бытовой техники

Полина Долганова
Общество
Алиса научилась помогать пользователям с выбором подходящей модели бытовой техники
Фото: Пресс-служба компании «Яндекс»

Голосовой помощник Алиса научилась помогать пользователям с выбором подходящей модели бытовой техники.

Теперь через поисковик «Яндекса» Алиса сможет помочь пользователям выбрать телефон, телевизор и другие предметы быта.

Так, например, если пользователь наберет в поиске «купить смартфон», Алиса задаст потенциальному покупателю несколько простых вопросов, которые помогут определиться с выбором. Также человеку будут предложены варианты гаджета на выбор с иллюстрациями.

Алиса также может рассказать, какими техническими особенностями обладает тот или иной прибор.

техника
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Дмитрий Быковский
Дмитрий Быковский

Настоящий север с невероятными людьми

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Спасибо, хомо постсоветикус

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Прости нас, Чебурашка

Инок Киприан
Инок Киприан

Победа там, где правда. На нашей стороне

Юрий Рогулев
Юрий Рогулев

Мир наблюдает крах американских амбиций

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Дорога «буча» к саммиту НАТО

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Не хотят и Байдена, и Трампа

Все мнения
О проекте