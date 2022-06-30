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«Леденцы и спреи»: ЛОР назвал главные ошибки при лечении боли в горле

Анна Михалюк
Общество
«Леденцы и спреи»: ЛОР назвал главные ошибки при лечении боли в горле
Фото: depositphotos

Врач-оториноларинголог высшей категории, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев рассказал о том, как правильно лечить больное горло.

— Есть препараты-антисептики для полости рта, есть антибактериальные в виде таблеток. Когда нужны слабые лекарства, пациент купит сильные, а когда купил сильные — нужны были слабые. Или вообще кто-то купит антибиотик. Так нельзя, нужно, чтобы назначал все доктор, а не заниматься самолечением, — высказался врач в новом выпуске на YouTube-канале GoB Channel.

Леденцы и спреи могут помочь при малозначительных проявлениях заболевания и буквально в первые часы, когда заболело горло. Врач объясняет, что при составлении плана лечения обычно комбинируются препараты: один снимает отек, второй обезболивает, а третий обладает антисептическим действием. При этом пациенты, когда самостоятельно ищут способ лечения, хотят, чтобы все эти действия сочетались в одном препарате.

Также врач скептически относится к средствам народной медицины, которые зачастую могут не помочь, а навредят еще больше. В результате пациент получает запущенное заболевание и теряет время, которое могло бы пойти на лечение.

Врач-гастроэнтеролог Марат Зиннатуллин рассказал, кому лучше отказаться от окрошки. Люди с заболеваниями ЖКТ могут почувствовать дискомфорт после еды, особенно если суп был приготовлен на квасе.

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