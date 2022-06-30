Стало известно, куда отправятся на отдых петербуржцы в июле

Фото: Pixabay

Более 90 процентов жителей Петербурга, которые решили отдохнуть с детьми в июле, поедут в разные регионы России. В страны ближнего зарубежья отправятся пять процентов горожан, а в страны дальнего — четыре процента, сообщает издание «Невские новости».

Чаще всего петербуржцы выбирают для летнего отдыха Сочи. Перелет туда и обратно в среднем стоит более 15 тысяч рублей. На втором месте Калининград. Замыкает тройку лидеров Махачкала. Также жители города выбирают для поездок Минеральные Воды, Казань, Новосибирск, Самару, Уфу, Иркутск и Нальчик.

Что касается зарубежных направлений, то чаще всего петербуржцы выбирают Анталью, Стамбул, Ереван, Бишкек и Баку. Среди стран дальнего зарубежья, помимо Турции, популярны Болгария, Кипр и Сейшельские острова.

Три города для бюджетного отдыха в Подмосковье назвало Министерство культуры и туризма Московской области.