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Стало известно, куда отправятся на отдых петербуржцы в июле

Ирина Игнатенко
Общество
Стало известно, куда отправятся на отдых петербуржцы в июле
Фото: Pixabay

Более 90 процентов жителей Петербурга, которые решили отдохнуть с детьми в июле, поедут в разные регионы России. В страны ближнего зарубежья отправятся пять процентов горожан, а в страны дальнего — четыре процента, сообщает издание «Невские новости».

Чаще всего петербуржцы выбирают для летнего отдыха Сочи. Перелет туда и обратно в среднем стоит более 15 тысяч рублей. На втором месте Калининград. Замыкает тройку лидеров Махачкала. Также жители города выбирают для поездок Минеральные Воды, Казань, Новосибирск, Самару, Уфу, Иркутск и Нальчик.

Что касается зарубежных направлений, то чаще всего петербуржцы выбирают Анталью, Стамбул, Ереван, Бишкек и Баку. Среди стран дальнего зарубежья, помимо Турции, популярны Болгария, Кипр и Сейшельские острова.

Три города для бюджетного отдыха в Подмосковье назвало Министерство культуры и туризма Московской области.

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