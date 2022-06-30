Обливший возлюбленную бензином мужчина стал фигурантом уголовного дела

Фото: СК РФ

Россия, Московская область, городской округ Шаховская, деревня Муриково Карта всех событий

Уголовное дело возбуждено в отношении жителя городского округа Шаховская. Об этом в четверг, 30 июня, «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.

По ее словам, 54-летнего жителя деревни Муриково подозревают в покушении на убийство своей сожительницы.

Ранним утром он плеснул в нее легковоспламеняющейся жидкостью и поджег. При этом сам получил серьезные травмы.

Возгорание заметили соседи и вызвали спасателей и врачей. Пару госпитализировали в тяжелом состоянии — у обоих ожоги третьей степени и поражено около 40 процентов тела.