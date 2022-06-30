Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Россия, Московская область, городской округ Шаховская, деревня Муриково Карта всех событий

Жительница Подмосковья пострадала от руки своего возлюбленного, который ее поджег. Об этом стало известно в четверг, 30 июня.

Все случилось ранним утром в деревне Муриково Шаховского района.

54-летний мужчина плеснул в 33-летнюю сожительницу горючей жидкостью и поджег. При этом сам получил травмы.

Возгорание заметили соседи и вызвали врачей. Когда те прибыли по указанному адресу, пострадавшие еще могли разговаривать.

Пару госпитализировали в тяжелом состоянии. У обоих ожоги третьей степени, поражено около 40 процентов тела, сообщает Telegram-канал Mash.

Накануне, 29 июня, сообщалось, что в отношении еще одного жителя Подмосковья возбуждено уголовное дело по статье «Истязание» — за издевательства над детьми своей возлюбленной.

Позже появились подробности дела мучителя.