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Жительница Подмосковья пострадала от руки своего возлюбленного, который ее поджег

Елена Самойлова
Происшествия
Жительница Подмосковья пострадала от руки своего возлюбленного, который ее поджег
Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва
Россия, Московская область, городской округ Шаховская, деревня Муриково Карта всех событий

Жительница Подмосковья пострадала от руки своего возлюбленного, который ее поджег. Об этом стало известно в четверг, 30 июня.

Все случилось ранним утром в деревне Муриково Шаховского района.

54-летний мужчина плеснул в 33-летнюю сожительницу горючей жидкостью и поджег. При этом сам получил травмы.

Возгорание заметили соседи и вызвали врачей. Когда те прибыли по указанному адресу, пострадавшие еще могли разговаривать.

Пару госпитализировали в тяжелом состоянии. У обоих ожоги третьей степени, поражено около 40 процентов тела, сообщает Telegram-канал Mash.

Накануне, 29 июня, сообщалось, что в отношении еще одного жителя Подмосковья возбуждено уголовное дело по статье «Истязание» — за издевательства над детьми своей возлюбленной.

Позже появились подробности дела мучителя.

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