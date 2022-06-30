Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Электропоезд «Иволга 3.0» прошел сертификацию в столице

Александр Афонин
Город
Электропоезд «Иволга 3.0» прошел сертификацию в столице
Фото: Антон Кардашов / АГН Москва

Электропоезд «Иволга 3.0» получил сертификат соответствия требованиям к безопасности пассажирских перевозок. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в четверг, 30 июня.

— С осени прошлого года состав проходил обкатку без пассажиров и дорабатывался. Теперь сертификат соответствия требованиям к безопасности пассажирских перевозок получен, и поезда этой модели Тверской вагоностроительный завод может выпускать серийно, — говорится в сообщении.

В новом составе сохранили все комфортные сервисы прошлой модели: отсутствие тамбуров, широкие двери и достаточное место для размещения колясок. Кроме того, остались удобные поручни, прислонные сиденья и климатические системы с функцией обеззараживания воздуха.

Помимо этого, «Иволга 3.0» получила новые сервисы. У сидений обновили подлокотники и добавили USB-зарядки, в велокреплениях можно провозить велосипеды с широкими дисками, а также появилась возможность зарядки электросамокатов, передает дептранс.

21 июня стало известно, что в мае 2022 года в столичном метрополитене начали курсировать четыре новых поезда «Москва-2020». Всего уже более 70 процентов пассажиров метро ездят в новых комфортных составах разных моделей.

Транспорт сертификаты Поезда
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Дмитрий Быковский
Дмитрий Быковский

Настоящий север с невероятными людьми

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Спасибо, хомо постсоветикус

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Прости нас, Чебурашка

Инок Киприан
Инок Киприан

Победа там, где правда. На нашей стороне

Юрий Рогулев
Юрий Рогулев

Мир наблюдает крах американских амбиций

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Дорога «буча» к саммиту НАТО

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Не хотят и Байдена, и Трампа

Все мнения
О проекте