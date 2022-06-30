Электропоезд «Иволга 3.0» прошел сертификацию в столице

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Электропоезд «Иволга 3.0» получил сертификат соответствия требованиям к безопасности пассажирских перевозок. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в четверг, 30 июня.

— С осени прошлого года состав проходил обкатку без пассажиров и дорабатывался. Теперь сертификат соответствия требованиям к безопасности пассажирских перевозок получен, и поезда этой модели Тверской вагоностроительный завод может выпускать серийно, — говорится в сообщении.

В новом составе сохранили все комфортные сервисы прошлой модели: отсутствие тамбуров, широкие двери и достаточное место для размещения колясок. Кроме того, остались удобные поручни, прислонные сиденья и климатические системы с функцией обеззараживания воздуха.

Помимо этого, «Иволга 3.0» получила новые сервисы. У сидений обновили подлокотники и добавили USB-зарядки, в велокреплениях можно провозить велосипеды с широкими дисками, а также появилась возможность зарядки электросамокатов, передает дептранс.

21 июня стало известно, что в мае 2022 года в столичном метрополитене начали курсировать четыре новых поезда «Москва-2020». Всего уже более 70 процентов пассажиров метро ездят в новых комфортных составах разных моделей.