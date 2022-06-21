Четыре новых поезда «Москва-2020» начали курсировать в столичном метро

Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

В мае этого года в столичном метрополитене начали курсировать четыре новых поезда «Москва-2020». Об этом во вторник, 21 июня, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— По поручению мэра Москвы Сергея Собянина мы продолжаем обновлять парк поездов метро. Закупаем самые современные составы «Москва-2020» — за год их количество выросло в 1,6 раза. Всего уже больше 70 процентов пассажиров метро ездят в новых комфортных поездах разных моделей, — рассказал заместитель мэра Москвы, руководитель столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

Помимо этого, еще четыре новых состава тестируют, они будут работать на Калужско-Рижской линии. В Telegram-канале «Дептранс Москвы» отметили, что уже 70 процентов поездов метро — вагоны нового поколения: «Русич» — 11,5 процента от общего парка; «Ока» — 21 процент; «Москва» — 25 процентов; «Москва — 2020» — 12,6 процента.

Также стало известно, что почти 1,6 тысячи вагонов поездов серии «Москва» появилось в столичном метро за пять лет. Данный поезд, как уточняется, перевозит 100 процентов пассажиров Некрасовской, Филевской и Таганско-Краснопресненской линий.