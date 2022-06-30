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Замсекретаря Совбеза РФ: США подталкивают Польшу к вовлечению в события на Украине

Полина Долганова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Замсекретаря Совбеза РФ: США подталкивают Польшу к вовлечению в события на Украине
Фото: Pixabay

Соединенные Штаты подталкивают Польшу к участию в боевых действиях на Украине. Такое мнение в четверг, 30 июня, выразил замсекретаря Совбеза РФ Александр Венедиктов.

По его словам, Вашингтон готов воевать с Москвой не только руками украинских солдат.

— Посмотрите, как настойчиво они подталкивают младонатовцев, особенно поляков, к прямому вовлечению в события на Украине, — цитирует Венедиктова РИА Новости.

24 июня координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби сообщил, что вооруженные силы США не будут принимать участие в боевых действиях на Украине. Тем не менее, добавил Кирби, Америка продолжит оказывать Украине помощь и поставлять ей вооружение.

22 июня экс-депутат Верховной рады Илья Кива заявил, что генштаб ВСУ и командование Польши закончили планирование операции по заходу польской армии на территорию западной Украины. По словам Кивы, происходящие с Литвой и Калининградом события являются отвлекающим маневром для ввода польских войск на территорию страны.

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