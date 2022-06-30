«Сродни наркотиками»: ЛОР назвал страшные последствия зависимости от спреев для носа

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Врач оториноларинголог высшей категории, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев рассказал о том, что делать, если образовалась зависимость от капель для носа.

— Если есть проблемы с носом, человек идет в аптеку и покупает спрей. Он его впрыскивает, вещество попадает в носовые раковины, и когда мы часто капаем этот препарат, который гормональный, организм понимает, что работать самостоятельно ему не нужно: вы сами впрыскиваете куда более сильное вещество и в больших количествах, чем может выработать организм. Когда эффект снижается, вы еще добавляете. Это как с алкоголем: еще рюмочку, и еще! — рассказал врач в новом выпуске на YouTube-канале GoB Channel.

Человек пугается, что перестанет дышать, и попадает в западню. После этого должен последовать прием к врачу, и затягивать с ним не стоит.

— Кому-то поможет небольшая манипуляция, а для кого-то будет эффективна только операция, которая продлиться несколько часов. Если вы используете сосудосуживающие средства, то неминуемо будет сухость слизистой носа, затем последует субатрофический, а затем атрофический ринит. Потом будут кровотечения, синдром отмены, тахикардия, аритмия, проблемы с головным мозгом. Они сродни наркотиками, — предупредил доктор.

Он отметил, что другая группа препаратов — назальные кортикостироиды, после приема которых может последовать куда более мощный синдром отмены. Такие лекарства продаются без рецепта, и люди не отдают себе отчет в том, что при длительном применении могут стать от них зависимыми.

Также врач рассказал, какие главные ошибки совершают пациенты при лечении больного горла. Главная из них — самолечение.