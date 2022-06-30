Терапевт назвала простой и эффективный способ продления жизни

Фото: Пресс-служба проекта «Московское долголетие»

Постоянные прогулки на еженедельной основе могут увеличить продолжительность жизни на несколько лет. Об этом сообщила врач-терапевт Ирина Андреева.

— Фитнес может быть сложной задачей для многих, поскольку социальные сети распространяют ложные рассказы об идеальном мужском и женском теле. Но разбить его на простые задачи, например, ходить 150 минут в неделю, — это простой и эффективный способ увеличить продолжительность жизни, — рассказала она.

При этом эксперт отметила важность различных упражнений, поскольку это играет значимую роль в здоровье человека в долгосрочной перспективе. Так, исследования показали, что всего 150 минут быстрой ходьбы в неделю могут увеличить продолжительность жизни на 3,4 года. Человеку достаточно активно ходить всего 21 минуту в день, передает слова Андреевой «МедикФорум».

Врач-диетолог Лекси Эндкикотт рассказала, какие привычки в питании способствуют увеличению продолжительности жизни. Так, по словам специалиста, необходимо исключить перекусы, которые способствуют перееданию. По ее словам, отказ от тяжелых перекусов в течение дня распространен среди долгожителей Окинавы.