Путин посвятит одно из следующих выступлений анализу ситуации в мире

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин заявил, что посвятит одно из следующих публичных выступлений анализу развития ситуации в мире.

— Считаю необходимым посвятить (анализу развития ситуации в мире — прим. «ВМ») одно из своих следующих выступлений, — сказал глава государства.

Глава государства подчеркнул, что данную тему стоит поднять отдельно, передает РИА Новости.

30 июня Путин заявил о необходимости развития международного права. Однако президент добавил, что в настоящее время его подменяют диктатом и спланированным отказом некоторых государств от принципов гуманизма.

Российский лидер не согласен с мнением о том, что понятие международного права исчерпало себя. По его словам, кризисные ситуации происходят не из-за пороков, которые есть в правовом поле.

Также президент заявил, что Россия не вводила ограничений на экспорт удобрений. Он добавил, что подобное заявление относится и к экспорту продовольствия.

Глава государства рассказал, что на Украине сейчас находится пять миллионов тонн зерна. По его словам, Россия не препятствует его вывозу ни морем, ни по железной дороге через страны Евросоюза.