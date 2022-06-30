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Новая выделенная полоса заработала на Шереметьевской улице

Лейла Алиева
Город
Новая выделенная полоса заработала на Шереметьевской улице
Фото: АГН Москва
Россия, Москва, Шереметьевская улица Карта всех событий

На Шереметьевской улице в Москве начала работать новая выделенная полоса. Об этом в четверг, 30 июня, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— Благодаря ей для жителей районов Марфино, Бутырский, Останкинский и Марьина Роща в два раза сократится путь к метро и к центру города, — говорится в сообщении.

Так, по выделенной полосе каждые три минуты проезжают автобусы и электробусы пяти маршрутов, которые ежедневно перевозят более 20 тысяч пассажиров. При этом водителям автомобилей посоветовали быть внимательными и не выезжать на «выделенку», передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Зампред Мосгордумы Степан Орлов отметил, что благодаря формированию масштабной сети выделенных полос на дорогах снизилась аварийность и увеличилась скорость общественного транспорта.

По его словам, в этом году в Москве появится 30 новых выделенных полос, по которым быстро и без затруднений будут двигаться автобусы, электробусы, такси. Кроме того, такая мера способствует развитию рынка такси.

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