Путин заявил, что страны Запада сами загнали себя в ловушку

Фото: Администрация президента РФ

Коллективный Запад загнал себя в ловушку, поскольку не сумел предвидеть тенденции, связанные с ослаблением своего глобального доминирования. Об этом в четверг, 30 июня, заявил президент России Владимир Путин.

При этом в штаб-квартире СВР глава государства подчеркнул, что службе необходимо сконцентрироваться на стратегическом прогнозировании развития различных международных процессов, сообщает ТАСС.

Также стало известно, что российский лидер посвятит одно из следующих публичных выступлений анализу развития ситуации в мире. По его словам, данную тему стоит поднять отдельно.

Кроме того, Путин отметил важность развития международного права. Однако глава государства считает, что в настоящее время его подменяют диктатом и спланированным отказом некоторых государств от принципов гуманизма.

При этом президент не согласен с мнением о том, что понятие международного права исчерпало себя. По его словам, кризисные ситуации происходят не из-за пороков, которые есть в правовом поле.