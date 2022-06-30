Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Москвичам рассказали о связи броши Цветаевой с Наполеонами

Араз Салехов
Город
Москвичам рассказали о связи броши Цветаевой с Наполеонами
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы
Россия, Москва, Борисоглебский переулок, 6с1 Карта всех событий

Начальник экспозиционно-выставочного отдела Дома-музея Марины Цветаевой Наталья Федоренко рассказала о фарфоровой броши, которую можно увидеть на выставке «От Гагаринского до Трехпрудного».

Так, Федоренко рассказала о связи броши с Наполеонами. Считается, что на ней изображен просто детский образ, однако Цветаева была уверена, что это портрет реальной исторической личности, а именно герцога Рейхштадтского, сына Наполеона I.

— Это вечные образы, которые можно найти в стихах и переписках поэта. Наполеон I и его сын были для Марины Цветаевой больше чем исторические или литературные персонажи... Любовь Марины к Наполеону можно связать с воспоминаниями о маме, — рассказала она.

Более подробную историю об экспонате из коллекции Дома-музея Марины Цветаевой можно узнать на официальном сайте мэра Москвы.

19 мая в Доме-музее Марины Цветаевой открылась новая выставка «Дом необычайной судьбы». Так, данная выставка является данью уважения старинному дому, которому в этом году исполняется 160 лет.

Марина Цветаева Москва Выставки
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Дмитрий Быковский
Дмитрий Быковский

Настоящий север с невероятными людьми

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Спасибо, хомо постсоветикус

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Прости нас, Чебурашка

Инок Киприан
Инок Киприан

Победа там, где правда. На нашей стороне

Юрий Рогулев
Юрий Рогулев

Мир наблюдает крах американских амбиций

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Дорога «буча» к саммиту НАТО

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Не хотят и Байдена, и Трампа

Все мнения
О проекте