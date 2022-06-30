Москвичам рассказали о связи броши Цветаевой с Наполеонами

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

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Начальник экспозиционно-выставочного отдела Дома-музея Марины Цветаевой Наталья Федоренко рассказала о фарфоровой броши, которую можно увидеть на выставке «От Гагаринского до Трехпрудного».

Так, Федоренко рассказала о связи броши с Наполеонами. Считается, что на ней изображен просто детский образ, однако Цветаева была уверена, что это портрет реальной исторической личности, а именно герцога Рейхштадтского, сына Наполеона I.

— Это вечные образы, которые можно найти в стихах и переписках поэта. Наполеон I и его сын были для Марины Цветаевой больше чем исторические или литературные персонажи... Любовь Марины к Наполеону можно связать с воспоминаниями о маме, — рассказала она.

Более подробную историю об экспонате из коллекции Дома-музея Марины Цветаевой можно узнать на официальном сайте мэра Москвы.

19 мая в Доме-музее Марины Цветаевой открылась новая выставка «Дом необычайной судьбы». Так, данная выставка является данью уважения старинному дому, которому в этом году исполняется 160 лет.