Москвичам рассказали о новой выставке Дома-музея Марины Цветаевой

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Россия, Москва, Борисоглебский переулок, 6с2 Карта всех событий

Жителям столицы рассказали об экспозиции новой выставки «Дом необычайной судьбы», которая открылась 19 мая в Доме-музее Марины Цветаевой. Об этом в субботу, 28 мая, сообщила пресс-служба мэра и правительства Москвы.

— Новая выставка «Дом необычайной судьбы», открывшаяся в музее 19 мая, — первое большое событие юбилейного года и дань уважения старинному дому, которому в этом году исполняется 160 лет. Он пережил две мировые войны, революцию и Гражданскую войну, разруху, перенаселение советских лет и сохранился таким, каким был запланирован и построен в 1862 году, — говорится в сообщении.

При этом в 1979 году коммунальный дом решили снести, однако за него началась борьба, растянувшаяся почти на десять лет. В конечном итоге в 1992 году музей распахнул двери для первых посетителей.

Сам дом, как уточняется, всегда притягивал людей интересной судьбы. Среди его жильцов были врачи, ученые, юристы, торговцы и представители творческих профессий. Он расположен по адресу Борисоглебский переулок, дом 6.

Более подробную информацию о выставке можно узнать на официальном сайте мэра Москвы.

Также стало известно, что в Музее Победы представили на однодневной выставке более ста редких книг, изданных в 1941–1945 годах.