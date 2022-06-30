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Специальный показ фильма «Андрей Рублев» пройдет в «Коломенском» 8 июля

Лейла Алиева
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Специальный показ фильма «Андрей Рублев» пройдет в «Коломенском» 8 июля
Фото: Пресс-службы музея-заповедника «Коломенское»
Россия, Москва, музей-заповедник Коломенское Карта всех событий

«Москино» покажет фильм «Андрей Рублев» в музее-заповеднике «Коломенское» в честь празднования 90-летия со дня рождения режиссера Андрея Тарковского. Об этом в четверг, 30 июня, сообщили в пресс-службе сети.

— К празднованию 90-летия со дня рождения режиссера Андрея Тарковского «Москино» вместе с Московским государственным объединенным музеем-заповедником подготовило специальный показ фильма «Андрей Рублев» 8 июля в 21:30, — отмечается в сообщении.

Для кинопоказа на территории музея-заповедника рядом с церковью Вознесения Господня организуют кинотеатр под открытым небом.

8 июля пройдет бесплатная праздничная программа, посвященная Дню семьи, любви и верности в Музее Победы. Гостям расскажут историю Героя Советского Союза Михаила Николаевича Любименко.

Его родственники поведают о судьбе героя, а также зачитают главы биографической книги о Любименко. Помимо этого, с приветственным словом выступит режиссер Константин Харалампидис. Также пройдет мастер-класс, во время которого можно будет изготовить сувенир в виде символа Дня любви, семьи и верности.

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