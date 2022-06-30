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Великобритания выдала 30-дневную лицензию на операции с Росбанком

Араз Салехов
Экономика
Великобритания выдала 30-дневную лицензию на операции с Росбанком
Фото: Unsplash

Минфин Великобритании объявил о предоставлении генеральной лицензии сроком до 30 июля, дающей возможность проводить операции с Росбанком. Об этом в четверг, 30 июня, сообщило британское Управление по осуществлению финансовых санкций.

Так, лицензия вступает в силу с 30 июня 2022 года и истекает 30 июля 2022 года. Подобное решение, как уточняется, приняли в связи с тем, что в британские санкционные списки был включен российский предприниматель Владимир Потанин.

Это, в свою очередь, было обосновано тем, что бизнесмен приобрел Росбанк у французской группы Societe Generale на фоне ухода западного бизнеса из России, сообщает ТАСС.

29 июня Великобритания ввела санкции в отношении бизнесменов Владимира Потанина и Михаила Гуцериева. В санкционный список также попал губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев.

Однако комитет палаты общин Британии раскритиковал антироссийские санкции за непродуманность. Кроме того, в комитете не увидели доказательств того, что у Лондона был план или более обширная стратегия введения рестрикций.

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