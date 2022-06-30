Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Более пяти тысяч человек посетили мероприятие Tech in fashion на ВДНХ

Лейла Алиева
Город
Более пяти тысяч человек посетили мероприятие Tech in fashion на ВДНХ
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы
Россия, Москва, Северо-Восточный административный округ, Останкинский район, Выставка достижений народного хозяйства Карта всех событий

В рамках Московской недели моды на территории ВДНХ прошла интерактивная выставка новейших технологий из мира моды Tech in fashion, которую посетили более пяти тысяч человек. Об этом сообщили организаторы мероприятия в четверг, 30 июня.

— С 21 по 26 июня на ВДНХ в рамках Московской недели моды прошло мероприятие Tech in fashion, которое посетили более пяти тысяч гостей. Событие объединило российские технологические компании, ведущих дизайнеров, экспертов мира моды и бизнеса, а также блогеров и журналистов глянцевых изданий, — говорится в сообщении.

На выездной студии «Модный подкаст» и корнере «Модный приговор 2.0» побывали такие фешен-эксперты, как Катя Клэп, Ольга Михайлова, Ника Вайпер, Александра Цыпкина, Лаура Джугелия, Карина Нигай и Оксана Лаврентьева. Трансляции их выступлений в социальных сетях собрали более 1,5 миллиона просмотров.

Кроме того, в павильоне «Робостанция» состоялась выставка технологий моды, где всю неделю работали корнеры инновационных компаний и модной индустрии. Там гости смогли познакомиться с фешен-объектами будущего.

Например, воспользоваться виртуальной примерочной и цифровой витриной, а также потрогать платья, напечатанные на 3D-принтере. Кроме того, москвичи могли узнать больше о технологичной одежде для спорта и дополненной реальности, которая оживляет наряды с помощью QR-кода, передает ТАСС.

В свою очередь заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина отметила, что за первые четыре дня свои коллекции на крупнейших площадках Московской недели моды представили более 70 дизайнеров из разных городов России.

Мода Москва ВДНХ
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Дмитрий Быковский
Дмитрий Быковский

Настоящий север с невероятными людьми

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Спасибо, хомо постсоветикус

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Прости нас, Чебурашка

Инок Киприан
Инок Киприан

Победа там, где правда. На нашей стороне

Юрий Рогулев
Юрий Рогулев

Мир наблюдает крах американских амбиций

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Дорога «буча» к саммиту НАТО

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Не хотят и Байдена, и Трампа

Все мнения
О проекте