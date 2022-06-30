Более пяти тысяч человек посетили мероприятие Tech in fashion на ВДНХ

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Россия, Москва, Северо-Восточный административный округ, Останкинский район, Выставка достижений народного хозяйства Карта всех событий

В рамках Московской недели моды на территории ВДНХ прошла интерактивная выставка новейших технологий из мира моды Tech in fashion, которую посетили более пяти тысяч человек. Об этом сообщили организаторы мероприятия в четверг, 30 июня.

— С 21 по 26 июня на ВДНХ в рамках Московской недели моды прошло мероприятие Tech in fashion, которое посетили более пяти тысяч гостей. Событие объединило российские технологические компании, ведущих дизайнеров, экспертов мира моды и бизнеса, а также блогеров и журналистов глянцевых изданий, — говорится в сообщении.

На выездной студии «Модный подкаст» и корнере «Модный приговор 2.0» побывали такие фешен-эксперты, как Катя Клэп, Ольга Михайлова, Ника Вайпер, Александра Цыпкина, Лаура Джугелия, Карина Нигай и Оксана Лаврентьева. Трансляции их выступлений в социальных сетях собрали более 1,5 миллиона просмотров.

Кроме того, в павильоне «Робостанция» состоялась выставка технологий моды, где всю неделю работали корнеры инновационных компаний и модной индустрии. Там гости смогли познакомиться с фешен-объектами будущего.

Например, воспользоваться виртуальной примерочной и цифровой витриной, а также потрогать платья, напечатанные на 3D-принтере. Кроме того, москвичи могли узнать больше о технологичной одежде для спорта и дополненной реальности, которая оживляет наряды с помощью QR-кода, передает ТАСС.

В свою очередь заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина отметила, что за первые четыре дня свои коллекции на крупнейших площадках Московской недели моды представили более 70 дизайнеров из разных городов России.