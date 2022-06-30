Ургант впервые после перерыва появится на публике 10 июля в Царицыно

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Известный российский телеведущий Иван Ургант впервые за несколько месяцев выступит на публике. Об этом во вторник, 28 июня, сообщил популярный блогер из мира моды Ариан Романовский.

Выступление с музыкальным номером должно состояться 10 июля на пикнике фонда «Друзья» в Царицыно. Публицист указал, что аудиторией этого мероприятия будут волонтеры и благотворительные фонды со всей страны.

— Это будет первое публичное выступление Урганта с начала известных событий, — сообщил Романовский в Telegram-канале «Оливье с икрой».

Известный телеведущий и шоумен в нынешнем году пропустил праздник студентов «Алые паруса», бессменным ведущим которого он был на протяжении нескольких лет. Вместо него мероприятие провели певица Алсу и шоумен Владимир Маркони.

Накануне появилась информация, что рэпер Василий Вакуленко, известный под псевдонимом Баста, может в скором времени стать ведущим шоу «Вечерний Ургант» на Первом канале. Об этом он с иронией сообщил в одном из шоу на YouTube.

Сам телеведущий Иван Ургант информацию о поиске замены себя в шоу пока никак не прокомментировал. В последний раз «Вечерний Ургант» выходил в эфир еще до начала спецоперации на Украине.