Сбер ввел комиссию за переводы на карты других банков

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Сбер с 1 июля вводит комиссию в 1,25 процента за переводы на банковские карты других финансово-кредитных организаций через их приложения или официальные сайты.

Минимальный размер комиссии составит 30 рублей, а максимальный — 150 рублей. Комиссия будет взиматься в той валюте, в которой открыт счет в Сбербанке, пишет ТАСС со ссылкой на заявление компании.

Ранее в кредитной организации поясняли, что проводят «тарификацию» по вышеуказанным операциям в соответствии с практиками других банков, которые давно ограничили подобные переводы собственной комиссией.

При этом внутри банка клиенты Сбера все так же могут отправлять до 50 тысяч рублей в месяц без комиссии в онлайн-банке. Также можно переводить без комиссии до 100 тысяч рублей ежемесячно клиентам других банков посредством Системы быстрых платежей.

В конце мая Сбербанк уведомил партнеров о продаже онлайн-кинотеатра Okko, а также ряда других активов экосистемы. Кредитная организация также перестала быть владельцем SberCloud, ЦРТ, «Эвотора», а также «СберЗвука».