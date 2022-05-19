«Сбер» продал активы Okko и других экосистем

«Сбер» уведомил партнеров о продаже активов онлайн-кинотеатра Okko, «СберЗвука», ЦРТ, «Эвотора» и SberCloud. Об этом сообщил представитель «Сбера» в четверг, 19 мая.

— В настоящий момент «Сбер» не является акционером компаний Okko, «Звук», SberCloud, «Эвотор» и ЦРТ, — заявил источник.

Сделки были совершены на рыночных условиях. Так, Okko перешел под управление компании, не попавшей под антироссийские санкции, при этом «передача контроля не затрагивает коммерческие или технологические условия действующих клиентов». Теперь «Сбер» не имеет рычагов влияния на деятельность сервиса.

Однако после после продажи активов «СберЗвука», ЦРТ, «Эвотора» и SberCloud «Сбер» сохраняет партнерские отношения с сервисами и намерен продолжить реализацию совместных активностей, сообщает РБК.

6 апреля Великобритания объявила о полной заморозке активов Сбербанка и Московского кредитного банка на территории государства. Помимо этого, Лондон ввел запрет на осуществление инвестиций в России, импорт продуктов черной металлургии РФ и заявил, что полностью избавится от российского угля в конце 2022 года.