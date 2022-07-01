Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Президент Финляндии заявил, что больше не будет играть в хоккей с Путиным

Егор Провоторов
В мире
Президент Финляндии заявил, что больше не будет играть в хоккей с Путиным
Фото: presidentti.fi

Президент Финляндии Саули Ниинисте больше не станет играть в хоккей с российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом скандинавский политик заявил в четверг, 30 июня, в интервью итальянской газете La Repubblica.

Журналисты попросили главу финского государства прокомментировать фотографию, на которой он запечатлен во время игры в хоккей с российским лидером. Он заметил, что кадр был сделан в 2012 году во время первого визита в РФ. Ниинисте подчеркнул, что больше не стал бы играть в эту игру с Путиным.

Финский лидер добавил, что рассматривает Москву не как партнера, а как «соседа, мнение которого необходимо учитывать». По его словам, с учетом протяженности российско-финской границы, двум государствам приходится совместно решать ряд стратегических вопросов, пишет ТАСС.

Накануне главы стран НАТО решили официально пригласить Швецию и Финляндию стать членами Североатлантического альянса. Члены альянса также договорились о подписании протокола о вступлении данных государств. Теперь решение должны будут ратифицировать парламенты 30 членов военного блока.

Финляндия Хоккей Россия
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Дмитрий Быковский
Дмитрий Быковский

Настоящий север с невероятными людьми

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Спасибо, хомо постсоветикус

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Прости нас, Чебурашка

Инок Киприан
Инок Киприан

Победа там, где правда. На нашей стороне

Юрий Рогулев
Юрий Рогулев

Мир наблюдает крах американских амбиций

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Дорога «буча» к саммиту НАТО

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Не хотят и Байдена, и Трампа

Все мнения
О проекте