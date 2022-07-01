Президент Финляндии заявил, что больше не будет играть в хоккей с Путиным

Фото: presidentti.fi

Президент Финляндии Саули Ниинисте больше не станет играть в хоккей с российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом скандинавский политик заявил в четверг, 30 июня, в интервью итальянской газете La Repubblica.

Журналисты попросили главу финского государства прокомментировать фотографию, на которой он запечатлен во время игры в хоккей с российским лидером. Он заметил, что кадр был сделан в 2012 году во время первого визита в РФ. Ниинисте подчеркнул, что больше не стал бы играть в эту игру с Путиным.

Финский лидер добавил, что рассматривает Москву не как партнера, а как «соседа, мнение которого необходимо учитывать». По его словам, с учетом протяженности российско-финской границы, двум государствам приходится совместно решать ряд стратегических вопросов, пишет ТАСС.

Накануне главы стран НАТО решили официально пригласить Швецию и Финляндию стать членами Североатлантического альянса. Члены альянса также договорились о подписании протокола о вступлении данных государств. Теперь решение должны будут ратифицировать парламенты 30 членов военного блока.