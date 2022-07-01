В России начала работу антиотмывочная платформа ЦБ РФ «Знай своего клиента»

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В России с пятницы, 1 июля, начинает полноценно работать антиотмывочная платформа на базе Центробанка под названием «Знай своего клиента» (ЗСК).

Закон о создании данного сервиса на базе ЦБ РФ был подписан еще в конце прошлого года. Через него финансовые организации в онлайн-режиме смогут получать информацию об уровне риска вовлеченности в проведение подозрительных операций клиентов и их контрагентов — юрлиц и индивидуальных предпринимателей.

Весной регулятор заявил о начале подключения к ЗСК всех финансовых организаций в пилотном режиме. Таким образом Центробанк рассчитывал, что банки смогут к полноценному старту платформы проверить готовность собственных программно-технических комплексов к полноценному информационному взаимодействию с ЦБ и избежать технологических проблем.

ЗСК будет работать по принципу светофора: зеленый свет будет гореть для клиентов, не вызывающих подозрений, красный — для тех, кто с большой долей вероятности проводит сомнительные операции, а желтый — бизнес с факторами риска, которые требуют от банка более подробной проработки клиента.

По прогнозу ЦБ РФ, запуск проекта позволит снизить нагрузку на добросовестных предпринимателей и банки, сконцентрировав внимание последних на работе с высокорисковыми клиентами, доля которых составляет меньше одного процента от общего количества зарегистрированных ИП и юрлиц, пишет РБК.