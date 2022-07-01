NYP: Макрон пытается «образумить» Байдена, желающего ограничить импорт нефти из РФ

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден в Белом доме в Вашингтоне. Он созвал лидеров Форума крупнейших экономик по энергетике и климату для обсуждения энергетической и продовольственной безопасности / Фото: Michael Reynold / EPA / ТАСС

Президент Франции Эммануэль Макрон совершил попытку «образумить» американского лидера Джо Байдена, вознамерившегося ограничить импорт нефти из РФ, написал в четверг, 30 июня, в статье для газеты New York Post обозреватель Стивен Хейворд.

По мнению специалиста, завершившийся в Баварии саммит «Большой семерки» стал худшим со времен президентства Джимми Картера в США. Журналист считает, что эта встреча похожа на мероприятие, прошедшее в 1979 году в Токио, поскольку в обоих случаях на них присутствовали «спятившие американские президенты».

На саммите Макрон попытался образумить Байдена, который «собирается повторить все политические ошибки Картера», пишет обозреватель. Французский лидер заявил своему американскому коллеге, что Саудовская Аравия близка к максимальным мощностям по выкачке нефти и не смогут помочь Байдену с поставками энергоресурсов за океан.

— Подтекст совета Макрона заключался в том, что США пора взять себя в руки и заняться собственными нефтяными залежами, — говорится в материале, который приводит РИА Новости.

Накануне бывший американский лидер Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты за два года пришли в упадок и стали посмешищем для всего мира.