В России упростили порядок получения прописки гражданами

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В России с пятницы, 1 июля, упростили порядок регистрации по месту жительства и пребывания. Теперь она производится в любом органе регучета в пределах муниципального района, городского округа по выбору гражданина.

В случае проживания в городах федерального значения россиянин может зарегистрироваться по месту жительства или пребывания в любом органе регучета в пределах города на выбор, пишет РИА Новости со ссылкой на постановление российского кабмина.

Для получения прописки теперь необходимо посетить регистрирующий орган всего лишь один раз. Такая возможность появляется теперь у тех, кто подал заявление о регистрации через Госуслуги. После обработки запроса гражданину останется лишь проставить отметку о регистрации в паспорт.

Временную регистрацию теперь можно оформить дистанционно. Постановление, в частности, фиксирует, что заявитель может получить свидетельство по почте без посещения органов учета. Такая услуга также доступна онлайн на портале Госуслуг.

Накануне стало известно, что Росреестр и центры «Мои документы» в Москве перешли на электронный документооборот.