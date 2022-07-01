В России создали компьютер с функцией гарантированной защиты от хакерских атак

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Уникальный микрокомпьютер, предназначенный для защиты систем и устройств от хакерских атак, разработали ученые Московского физико-технического института (МФТИ). Новинка получила название m-TrusT. Это так называемый одноплатный компьютер, выполняющий функции фильтра, посредника между устройством и остальными компьютерными сетями.

При включении девайса он может только считывать, но не сохранять данные. Поскольку функция записи тут не предусмотрена, вирусы в принципе не могут проникнуть в память микрокомпьютера, что делает его практически неуязвимым, пояснили «Известиям» авторы разработки.

Созданный российскими специалистами прибор рассчитан прежде всего на защиту объектов так называемой критической информационной инфраструктуры (КИИ). Речь идет о базах данных и устройствах, которые обеспечивают работу энергетической, финансовой, промышленной, транспортной и других важнейших сфер.

КИИ обеспечивает бесперебойную и корректную работу множества девайсов, с которыми люди сталкиваются каждый день — от банкоматов и газовых счетчиков в квартирах до терминалов управления атомными электростанциями.

На прошлой неделе сайты российских вузов подверглись хакерским атакам, трафик которых шел из Европы и Северной Америки.