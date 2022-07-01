Наргиз рассказала о жизни на «загнивающем Западе»

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Участница популярного телешоу «Голос», певица Наргиз Закирова, которая в следующие 50 лет не сможет попасть на территорию России, в минувший четверг, 30 июня, высказалась о собственной жизни в западных странах.

— Тем временем на «загнивающем Западе». Гнием и разлагаемся, — написала исполнительница на своем канале в Telegram.

В последнее время артистка находилась на территории Узбекистана. Именно туда ее выслали из России при попытке пересечь государственную границу несколько недель назад. В соцсетях Закирова регулярно негативно высказывается в адрес российского государства.

Бывший организатор российских концертов исполнительницы Сергей Лавров ранее рассказал, что Наргиз всегда относилась к России с неприязнью, причем на ее чувства не повлияли даже заработанные в стране миллионы.

До этого критик Соседов выразил уверенность, что Наргиз заслуженно получила запрет на въезд в Россию. После начала российской спецоперации на Украине артистка сделала ряд скандальных заявлений по поводу происходящего.