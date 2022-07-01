Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Наргиз рассказала о жизни на «загнивающем Западе»

Егор Провоторов
Общество
Наргиз рассказала о жизни на «загнивающем Западе»
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Участница популярного телешоу «Голос», певица Наргиз Закирова, которая в следующие 50 лет не сможет попасть на территорию России, в минувший четверг, 30 июня, высказалась о собственной жизни в западных странах.

— Тем временем на «загнивающем Западе». Гнием и разлагаемся, — написала исполнительница на своем канале в Telegram.

В последнее время артистка находилась на территории Узбекистана. Именно туда ее выслали из России при попытке пересечь государственную границу несколько недель назад. В соцсетях Закирова регулярно негативно высказывается в адрес российского государства.

Бывший организатор российских концертов исполнительницы Сергей Лавров ранее рассказал, что Наргиз всегда относилась к России с неприязнью, причем на ее чувства не повлияли даже заработанные в стране миллионы.

До этого критик Соседов выразил уверенность, что Наргиз заслуженно получила запрет на въезд в Россию. После начала российской спецоперации на Украине артистка сделала ряд скандальных заявлений по поводу происходящего.

Знаменитости Наргиз Закирова Наргиз
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Дмитрий Быковский
Дмитрий Быковский

Настоящий север с невероятными людьми

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Спасибо, хомо постсоветикус

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Прости нас, Чебурашка

Инок Киприан
Инок Киприан

Победа там, где правда. На нашей стороне

Юрий Рогулев
Юрий Рогулев

Мир наблюдает крах американских амбиций

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Дорога «буча» к саммиту НАТО

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Не хотят и Байдена, и Трампа

Все мнения
О проекте