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Агентство Bloomberg сообщило о размере госдолга Украины

Егор Провоторов
В мире
Агентство Bloomberg сообщило о размере госдолга Украины
Фото: flickr/european_parliament

К 1 сентября нынешнего года Украина обязана выплатить 1,4 миллиарда долларов государственного внешнего долга, сообщает в пятницу, 1 июля, информационное агентство Bloomberg со ссылкой на собственные подсчеты задолженности.

Осведомленные источники рассказали журналистам, что Киев в настоящее время изучает возможности реструктуризации госдолга, поскольку варианты финансирования на Украине «близки к тому, чтобы иссякнуть».

— У Украины есть время до 1 сентября, когда ей предстоит выплатить долг с учетом процентов на сумму 1,4 миллиарда долларов, — говорится в публикации информагентства.

По одному из вариантов, эмитент запросит держателя облигаций об изменении условий выпущенных ценных бумаг. По другому сценарию Киев может использовать замороженные российские активы в качестве залога. Собеседники издания подчеркнули, что правомерность подобной инициативы в настоящее время остается «неясной», пишет РИА Новости.

В начале июня стало известно, что внешний государственный долг России сократился на 2,6 миллиарда долларов с начала года, достигнув показателя около 57 миллиардов 147 миллионов долларов.

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