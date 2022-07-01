Выставка «Подвиг учителя на фронте и в тылу» откроется в Музее Победы 5 июля

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Россия, Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

В Музее Победы 5 июля пройдет торжественное открытие выставки «Подвиг учителя на фронте и в тылу» в честь 150-летия Московского педагогического государственного университета (МПГУ). Об этом в пятницу, 1 июля, сообщили в пресс-службе учреждения.

Так, в рамках программы «Школьный Музей Победы» посетителям расскажут историю московского учительства от Российской империи до Российской Федерации.

— Выставка представляет интерес не только профессионалам, но и широкой аудитории. Эволюция педагогического образования в нашем государстве будет представлена через документы, фотографии, подлинные учебные предметы и пособия, личные вещи деятелей науки и учащихся, — отметили организаторы мероприятия.

Гостям выставки покажут более 30 уникальных экспонатов, среди которых настольный письменный набор профессора Московских высших женских курсов XIX века, государственные награды первого отечественного ученого — Героя Социалистического Труда Сергея Алексеевича Чаплыгина, награды штурмана звена 46-го гвардейского ночного бомбардировочного авиационного полка гвардии лейтенанта Героя Советского Союза Веры Лукьяновны Белик, которая окончила второй курс МПГУ.

В центральной части экспозиции будет представлена инсталляция с письменным столом-секретером курсистки Высших женских курсов. Посетители увидят ученические гусиные перья для письма и канцелярские наборы с чернильницами XIX века, диплом об окончании Московских высших женских курсов, разнообразные технические средства обучения в начале XX века.

В пресс-службе отметили, что выставка продлится до 25 августа, а начало церемонии открытия состоится 5 июля в 15:00.

Накануне стало известно, что 8 июля «Москино» покажет фильм «Андрей Рублев» в музее-заповеднике «Коломенское» в честь празднования 90-летия со дня рождения режиссера Андрея Тарковского.