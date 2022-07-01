«Яндекс.Погода» сделала специальный прогноз для серферов

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Сервис «Яндекс.Погода» стал показывать специальный прогноз для любителей водных видов спорта. Прогноз доступен в приложении «Яндекс» и рассчитывается при помощи технологии Meteum.

— Есть целые группы людей, занятия которых очень зависят от погоды. Это не только серферы или яхтсмены, но и велосипедисты, рыбаки, туристы и многие другие. Для каждой такой группы мы хотим сделать отдельный прогноз, чтобы людям было проще планировать дела, — рассказал руководитель сервиса Александр Ганьшин.

При этом он добавил, что до конца лета появится еще несколько разделов. Новый прогноз, как уточняется, можно найти в разделе «Водный спорт». Его составляют на десять дней вперед.

В данном сервисе находится самая важная для поклонников этих видов спорта информация: сила и направление ветра, температура воды, высота и направление волн, время приливов и отливов.

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