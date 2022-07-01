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Москвич получил 12 лет колонии строгого режима за убийство бывшей жены на глазах у детей

Евгений Белоусов
Происшествия
Москвич получил 12 лет колонии строгого режима за убийство бывшей жены на глазах у детей
Фото: Pexels / Ekaterina Bolovtsova
Россия, Москва, Янтарный проезд Карта всех событий

Московский городской суд приговорил 37-летнего жителя Москвы Юрия Диденко к 12 годам колонии строго режима за убийство бывшей жены. Об этом в пятницу, 1 июля, сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

По данным ведомства, Диденко с августа 2019 года часто ссорился с женой, испытывал к ней сильную неприязнь и хотел убить.

Так, в начале февраля 2021 года между бывшими супругами завязался очередной конфликт во дворе жилого дома. В ходе ссоры присутствовали и дети. В какой-то момент мужчина вышел из себя и ударил жену по голове, отчего она упала на землю. После этого Диденко достал нож и на глазах своих детей нанес им супруге не менее 27 ударов.

Несмотря на ранения, женщина выжила. Ее госпитализировали. Спустя 19 дней она скончалась в больнице.

Согласно мнению экспертов, кроме убийства жены, Диденко нанес своим детям глубокую психологическую травму, из-за чего у них возникло расстройство адаптации.

Мужчину приговорили к 12 годам колонии строго режима. Кроме тюремного срока, Диденко также должен будет выплатить родственникам убитой женщины 5,2 миллиона рублей.

В этот же день Костромской областной суд приговорил к пожизненному заключению обвиняемых в изнасиловании и убийстве пятилетней девочки в Костроме. Судом также удовлетворен гражданский иск потерпевших. С каждого из подсудимых в пользу потерпевших взыскано по 2 миллиона рублей.

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