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Мужчину обвинили в убийстве трех человек на востоке Москвы, совершенном 27 лет назад

Евгений Белоусов
Происшествия
Мужчину обвинили в убийстве трех человек на востоке Москвы, совершенном 27 лет назад
Фото: moscow-live
Россия, Москва, Первомайская улица Карта всех событий

Следствие ходатайствует о заключении под стражу мужчины, обвиняемого в убийства трех человек на востоке Москвы более четверти века назад. Об этом в пятницу, 1 июля, сообщили в пресс-службе ГСУ Следственного комитета России (СК РФ) по Москве.

По данным следствия, в 1995 году обвиняемый, которому тогда еще было 25 лет, проник в квартиру жилого дома на Первомайской улице, собираясь ее ограбить. Найденным в квартире топором он зарубил троих жильцов. После этого он спешно покинул столицу, а затем и страну.

Следующие 27 лет он скрывался на территории другого государства. Однако следователи СК и сотрудники Главного управления уголовного розыска МВД России по раскрытию и расследованию преступлений прошлых лет в ходе долгой работы сумели установить личность убийцы.

На допросе мужчина подробно рассказал о деталях совершенного им преступления. Эта информация совпала со всеми собранными сотрудниками правоохранительных органов доказательствами.

Расследование уголовного дела все еще продолжается.

В этот же день стало известно, что Костромской областной суд приговорил к пожизненному заключению обвиняемых в изнасиловании и убийстве пятилетней девочки в Костроме. Судом также удовлетворен гражданский иск потерпевших. С каждого из подсудимых в пользу потерпевших взыскано по 2 миллиона рублей.

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