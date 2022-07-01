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Экс-глава Щелковского района приговорен к девяти годам колонии за взятки

Евгений Белоусов
Происшествия
Экс-глава Щелковского района приговорен к девяти годам колонии за взятки
Фото: СК РФ

Щелковский городской суд признал виновным бывшего главу Щелковского муниципального района Алексея Валова в получении взятки. Об этом в пятницу, 1 июля, сообщили в пресс-службе прокуратуры Московской области.

Суд установил, что Валов с января 2017 года по апрель 2018 года получал за оказание покровительства и попустительства по службе взятки в виде денежных средств и незаконного оказания ему услуг имущественного характера, а также предоставления имущественных прав на общую сумму свыше 11 миллионов рублей.

Валова приговорили к девяти годам колонии строгого режима и штрафу в размере 20 миллионов рублей. Бывшего главу района также лишили права занимать определенные должности сроком на три года, говорится в сообщении ведомства.

В начале июня сообщалось, что прокуратура требует назначить наказание для депутата Государственной думы Вадима Белоусова и его тещи Маргариты Бутаковой по делу о получении взяток на сумму более трех миллиардов рублей.

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