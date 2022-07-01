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Мосприрода организовала мероприятия в честь Дня отказа от полиэтиленовых пакетов

Лейла Алиева
Город
Мосприрода организовала мероприятия в честь Дня отказа от полиэтиленовых пакетов
Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва
Россия, Москва, Каширское шоссе, 148к1 Карта всех событий

В связи с Международным днем отказа от полиэтиленовых пакетов ГПБУ «Мосприрода» подготовила программу мероприятий. Об этом сообщили в пресс-службе организации в пятницу, 1 июля.

— Ко Всемирному дню без полиэтиленовых пакетов, который отмечается 3 июля, Мосприрода подготовила тематическую программу «Скажем нет полиэтиленовым пакетам». Специалисты Мосприроды расскажут все о пакетах, экоальтернативах, раздельном сборе отходов. Покажут, как изготовить экосумку и пакет из крафт-бумаги, сделать предметы, которые помогут отказаться от одноразового пластика или подарить вторую жизнь уже использованному, — говорится в сообщении.

Также гости примут участие в квест-викторине, экоиграх, мастер-классах, посетят тематические лекции и экскурсии. Мероприятия пройдут 2 и 3 июля.

Так, в экоцентре «Скворечник» 2 июля с 11:00 и 14:00 состоится мастер-класс «Кукла из ниток», а на следующий день в 11:00 пройдет занятие «Пластиковые пакеты» в экоцентре «Пчеловодство» на ВДНХ. Для участия в мероприятиях необходимо предварительно пройти регистрацию, уточнили в пресс-службе.

В Музее Победы 5 июля пройдет торжественное открытие выставки «Подвиг учителя на фронте и в тылу» в честь 150-летия Московского педагогического государственного университета (МПГУ).

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