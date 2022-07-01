Москвичам напомнили о последствиях нетрезвого вождения

Фото: Пресс-служба ГИБДД по Москве

С начала лета в столице сотрудники Госавтоинспекции привлекли к ответственности более двух тысяч водителей с признаками опьянения. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в пятницу, 1 июля.

Так, 944 водителей были в состоянии алкогольного опьянения, 1049 — отказались от прохождения процедуры медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Еще 105 человек, находясь в нетрезвом состоянии и будучи лишенными водительских прав за аналогичные нарушения, отказались от прохождения медицинского освидетельствования. Им грозит уголовная ответственность.

В Telegram-канале «Госавтоинспекция Москвы» призвали столичных водителей отказаться от управления транспортом в нетрезвом состоянии и не рисковать тем самым своей и чужими жизнями.

Водителям, которые были задержаны в состоянии алкогольного опьянения и без водительских прав, запретят получать их. Соответствующее положение содержится в проекте поправок, рассмотренных правительством РФ. Также будет введен запрет на допуск к сдаче экзаменов на право управления транспортом и выдаче водительских удостоверений до истечения срока, в течение которого водитель считается подвергнутым данному административному наказанию.