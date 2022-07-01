Выставка о развитии столицы в последние 10 лет открылась в Москве

Фото: Официальный сайт мэра Москвы / mos.ru

Россия, Москва, улица Воздвиженка, 5/25с1 Карта всех событий

В Государственном музее архитектуры имени А. В. Щусева открылась выставка фотографий современной архитектуры «Москва. Реальное». Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы в пятницу, 1 июля.

— Выставка посвящена подведению итогов градостроительного развития Москвы за прошедшее десятилетие, но также она позволяет и взглянуть в будущее. За эти годы облик Москвы заметно изменился: столица успела заявить о себе как о городе современного пространства, света и комфорта, — отметил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Посетители увидят работы архитектурных фотографов, запечатлевших 33 знаковых здания, построенных в городе в течение последних 10 лет, а также новые объекты, которые только планируют открыть. На выставке также представлен Дом Наркомфина, Дом культуры «ГЭС-2», Музей русского импрессионизма и парк «Зарядье», передает официальный сайт мэра Москвы.

В Музее Победы 5 июля пройдет торжественное открытие выставки «Подвиг учителя на фронте и в тылу» в честь 150-летия Московского педагогического государственного университета (МПГУ).