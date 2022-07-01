Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Выставка о развитии столицы в последние 10 лет открылась в Москве

Лейла Алиева
Город
Выставка о развитии столицы в последние 10 лет открылась в Москве
Фото: Официальный сайт мэра Москвы / mos.ru
Россия, Москва, улица Воздвиженка, 5/25с1 Карта всех событий

В Государственном музее архитектуры имени А. В. Щусева открылась выставка фотографий современной архитектуры «Москва. Реальное». Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы в пятницу, 1 июля.

— Выставка посвящена подведению итогов градостроительного развития Москвы за прошедшее десятилетие, но также она позволяет и взглянуть в будущее. За эти годы облик Москвы заметно изменился: столица успела заявить о себе как о городе современного пространства, света и комфорта, — отметил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Посетители увидят работы архитектурных фотографов, запечатлевших 33 знаковых здания, построенных в городе в течение последних 10 лет, а также новые объекты, которые только планируют открыть. На выставке также представлен Дом Наркомфина, Дом культуры «ГЭС-2», Музей русского импрессионизма и парк «Зарядье», передает официальный сайт мэра Москвы.

В Музее Победы 5 июля пройдет торжественное открытие выставки «Подвиг учителя на фронте и в тылу» в честь 150-летия Московского педагогического государственного университета (МПГУ).

Москва Андрей Бочкарев Выставки
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Разрыв поколений. Находите время поговорить с детьми

Дмитрий Быковский
Дмитрий Быковский

Настоящий север с невероятными людьми

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Макулатурные мозги правят бал

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Прости нас, Чебурашка

Инок Киприан
Инок Киприан

Победа там, где правда. На нашей стороне

Александр Лосото
Александр Лосото

Повторение пройденного

Гелани Азиров
Гелани Азиров

Отрасли нужна поддержка

Все мнения
О проекте