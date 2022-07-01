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Ресторанно-гостиничный комплекс загорелся в Раменском

Лейла Алиева
Происшествия
Ресторанно-гостиничный комплекс загорелся в Раменском
Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

В подмосковном Раменском загорелся ресторанно-гостиничный комплекс. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах в пятницу, 1 июля.

— В настоящее время огонь с крыши перешел на мансарду, она горит по всей площади — 800 квадратных метров. Существует угроза распространения огня на нижние этажи, — рассказал он.

По словам собеседника агентства, в трехэтажном здании с деревянными покрытиями начала проседать кровля, существует риск обрушения. На кадрах можно увидеть как горит крыша по всей площади здания.

Видео: Telegram / Москвач

Информация о пожаре в ресторанно-гостиничном комплексе поступила вечером 1 июля. Прибывшие на место происшествия пожарные установили, что горит крыша здания. Из помещения самостоятельно эвакуировались 20 человек.

По предварительным данным, пострадавших нет. К тушению пожара привлечено порядка 40 человек и 13 единиц техники, передает ТАСС.

В связи с риском возникновения пожаров в Москве и области введен «желтый» уровень опасности. Так, период предупреждения действует до 23:00 2 июля в столице, а в Подмосковье — до 22:00.

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