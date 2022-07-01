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«Желтый» уровень опасности из-за риска пожаров объявили в Московском регионе

Лейла Алиева

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Погода в Москве
Город
«Желтый» уровень опасности из-за риска пожаров объявили в Московском регионе
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

«Желтый» уровень погодной опасности введен в Москве и области в связи с риском возникновения пожаров. Об этом в пятницу, 1 июля, сообщили в Гидрометцентре России.

— Пожарная опасность. Период предупреждения до 23:00 2 июля, — говорится в сообщении.

Аналогичное предупреждение действует и в Подмосковье. Кроме того, в области также объявили «желтый» уровень погодной опасности до 22:00 2 июля.

Руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что температура воздуха в столице начнет снижаться с середины следующей недели. Так, температура начнет спадать в четверг, 7 июля, а уже на следующий день в столице установится комфортная погода — до плюс 15 градусов ночью и до 25 днем.

Также руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов отметил, что первые пять дней июля в столице будут жаркими, однако уже 6 июля в город могут вернуться дожди и прохлада. По его словам, в самом начале июля столичный регион все еще будет находиться под воздействием антициклона, для которого характерны жаркая погода и отсутствие осадков. Но с востока его уже постепенно вытесняет циклоническая область, находящаяся над Уралом.

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