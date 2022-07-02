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«На зоне будет развлекать зэков»: Данко предрек незавидное будущее Галкину

Юлия Курганова
Общество
«На зоне будет развлекать зэков»: Данко предрек незавидное будущее Галкину
Фото: YouTube / А поговорить?

Певец Данко предсказал дальнейшее будущее юмориста и телеведущего Максима Галкина на случай его возвращения в Россию. Он уверен, что артист здесь ответит за свои слова в адрес российской армии по закону.

Данко довольно жестко прошелся по супругу Аллы Пугачевой. Он отметил, что знаменитость начала критиковать происходящее именно после бегства в Израиль. И, по его мнению, шоумен наговорил себе на срок.

— Тюрьма его ожидает, потому что на него, в общем, завели дело, по которому дадут лет 15. Поэтому будущее у этого артиста такое: телогреечка, лесоповал. А на зоне Максим будет развлекать зэков. Ну так юморист удрал и там наговорил себе на срок, — заявил исполнитель.

В июне Данко назвал большой трагедией для России отъезд Пугачевой. Он заметил, что Примадонна почти на всех обнародованных Галкиным фото в социальных сетях запечатлена с потухшим взглядом, хоть и пытается периодически улыбаться.

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