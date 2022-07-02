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Польский генерал назвал следующую после Украины цель России

Юлия Курганова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Польский генерал назвал следующую после Украины цель России
Фото: Pixabay

Экс-глава Бюро национальной безопасности Польши генерал Станислав Козей назвал следующую после Украины цель РФ. Он считает, что ею станет установление сухопутного сообщения с Калининградом через Сувалкский коридор — 100-километровый участок польской территории в районе города Сувалки, который расположен между Калининградской областью и Белоруссией.

Он напомнил, что сейчас, когда Финляндия и Швеция вступают в НАТО, Калининград является особо важной стратегической базой для Москвы и в то же время изолированной.

По словам генерала, Россия не станет заниматься вопросом Сувалкского коридора, пока продолжается специальная операция на Украине, а наиболее вероятным сценарием Козей назвал замороженный конфликт, когда двум сторонам нужна будет передышка.

Он добавил, что в настоящее время происходит вторая холодная война, поэтому Североатлантический альянс идет по пути эволюции, разрабатывает постоянные оперативные планы на случай непредвиденных обстоятельств, передает издание dziennik.pl.

30 июня директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил о планах Польши расчленить Украину. Польские власти, по его словам, занимаются вопросом создания на западной Украине прокси-государства, которое будет находиться «под защитой» польской армии.

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