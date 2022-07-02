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Октябрина Ганичкина назвала три самых эффективных средства для борьбы с сорняками

Рафаэль Залян

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Эксклюзивы ВМ
Общество
Борьба с сорняками на огороде: три лучших средства от агронома
/ Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

Любой огород нуждается в летний период в гигиене. А именно — в избавлении от вредоносных сорняков. «Вечерняя Москва» узнала у профессионального агронома Октябрины Ганичкиной, какие средства лучше всего помогают защитить земельный участок от ненужных растений.

По словам специалиста, для борьбы с сорняками на своей грядке можно использовать очень простое средство, которое можно приготовить собственноручно:

— Для этого понадобится 4,5 литра воды, 4,5 литра столового 9-процентного уксуса и 100 миллилитров средства для мытья посуды. Все эти ингредиенты следует смешать в ведре, перелить содержимое в пульверизатор и тщательно побрызгать на корни сорняков.

Проделывать данную процедуру, по словам специалиста, нужно в сухую и солнечную погоду, чтобы дождь не смыл ядовитое вещество под корни плодоносных культур.

Агроном отметила, что нужно следить за прогнозами, чтобы в ближайшие два дня была теплая погода без осадков. За этот период средство нейтрализует корни сорняков, они выгорят и еще очень долгое время не будут вырастать. Использовать эту смесь на своем участке следует два–три раза за лето, чтобы получить максимальный эффект.

Прекрасным способом борьбы с ненужными растениями на огороде считаются гербициды. Например, аммиачная селитра помогает быстро избавить участок от вредной травы, уточнила Ганичкина. Для этого придется приготовить убойную концентрацию — растворить три килограмма вещества в ведре воды и опрыскать сорные заросли:

— Такой раствор позволит сжечь любой бурьян. При этом он абсолютно безвреден и для человека, и для почвы.

Сама аммиачная селитра за два дня испарится в атмосферу в форме аммиака, и не останется на поверхности почвы или плодоносящих культур, пояснила Ганичкина.

Средство «Раундап» — еще одно эффективное вещество для борьбы с сорняками, которое, по мнению специалиста, способно навсегда избавить ваш огород от вредной растительности:

— В своем составе средство содержит глифосат, или изопропиламинную соль. Если вы боритесь с однолетними растениями, то концентрация средства должна не превышать 60 миллилитров на ведро воды. При нейтрализации многолетних растений используйте 120 миллилитров вещества на ведро воды.

Средство проникает в листья и побеги дикорастущих трав, уничтожая полностью корневую систему, а также исключает повторное цветение бурьяна, заключила садовод.

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