Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

В ВОЗ заявили о возможном росте заболеваемости коронавирусом в России

Георгий Соланович

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
В ВОЗ заявили о возможном росте заболеваемости коронавирусом в России
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не исключает роста заболеваемости коронавирусной инфекцией летом 2022 года. Возможно совместное распространение с гриппом, сообщила представитель организации в России Мелита Вуйнович.

— Мы все еще находимся в пандемии COVID-19, и ни одна страна не будет в безопасности, пока вирус циркулирует повсеместно. На данный момент наблюдается увеличение случаев заболевания в некоторых странах и увеличение числа госпитализаций. Таким образом, не следует ничего исключать, в том числе возможное совместное распространение с гриппом, — заявила Вуйнович.

По ее словам, нельзя точно предсказать и тяжесть новых случаев заболеваемости ковидом, передает РИА Новости.

1 июля Роспотребнадзор снял ограничения, введенные в Российской Федерации из-за пандемии коронавирусной инфекции.

До этого сообщалось, что у некоторых пациентов, перенесших коронавирусную инфекцию, выявляется повышение ряда показателей, которые говорят о рисках развития сердечно-сосудистых заболеваний.

ВОЗ Россия Коронавирус
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Разрыв поколений. Находите время поговорить с детьми

Дмитрий Быковский
Дмитрий Быковский

Настоящий север с невероятными людьми

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Макулатурные мозги правят бал

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Прости нас, Чебурашка

Инок Киприан
Инок Киприан

Победа там, где правда. На нашей стороне

Александр Лосото
Александр Лосото

Повторение пройденного

Гелани Азиров
Гелани Азиров

Отрасли нужна поддержка

Все мнения
О проекте