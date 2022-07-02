В ВОЗ заявили о возможном росте заболеваемости коронавирусом в России

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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не исключает роста заболеваемости коронавирусной инфекцией летом 2022 года. Возможно совместное распространение с гриппом, сообщила представитель организации в России Мелита Вуйнович.

— Мы все еще находимся в пандемии COVID-19, и ни одна страна не будет в безопасности, пока вирус циркулирует повсеместно. На данный момент наблюдается увеличение случаев заболевания в некоторых странах и увеличение числа госпитализаций. Таким образом, не следует ничего исключать, в том числе возможное совместное распространение с гриппом, — заявила Вуйнович.

По ее словам, нельзя точно предсказать и тяжесть новых случаев заболеваемости ковидом, передает РИА Новости.

1 июля Роспотребнадзор снял ограничения, введенные в Российской Федерации из-за пандемии коронавирусной инфекции.

До этого сообщалось, что у некоторых пациентов, перенесших коронавирусную инфекцию, выявляется повышение ряда показателей, которые говорят о рисках развития сердечно-сосудистых заболеваний.