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Читатели агентства Bloomberg раскритиковали высказывание президента Соединенных Штатов Джо Байдена о высоких ценах на топливо в стране.

Американский лидер на пресс-конференции по итогам саммита НАТО заявил, что жителям Штатов придется «столько, сколько потребуется» платить высокую цену за бензин, «чтобы Россия не смогла победить Украину».

«Не понимаю, чего ради американцам страдать ради Украины»; «И как скоро американцы поймут, что Украина того не стоит?»; «Сколько потребуется» — это значит до ноября, потому что его (Байдена — прим. «ВМ») глупость будет стоить демократам выборов», — цитирует читателей агентства РИА Новости.

До этого заместитель секретаря Совета безопасности России Александр Венедиктов заявил, что Соединенные Штаты в вопросе роста инфляции и цен на топливо «сами себя высекли», словно унтер-офицерская вдова в произведении прозаика Николая Гоголя.

По словам Венедиктова, именно правительства западных стран «лживыми обещаниями» завели граждан в болото, а теперь подобно барону Мюнхгаузену пытаются «вытащить себя оттуда за косичку», которая и является паразитическим воплощением финансово-экономической модели благосостояния Запада.