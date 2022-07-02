В ВОЗ заявили о высоком риске появления оспы обезьян в России

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Риск появления обезьяньей оспы в европейском регионе, в том числе в России, высок из-за вспышки заболевания в ряде новых стран. Об этом сообщила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в РФ Мелита Вуйнович.

— По оценкам ВОЗ, на региональном уровне риск считается высоким в европейском регионе ВОЗ (53 страны, включая Россию — прим. «ВМ») из-за сообщений о географически широко распространенной вспышке, охватившей несколько новых затронутых стран, а также несколько нетипичной клинической картины случаев, — заявила Вуйнович.

По ее словам, организация рекомендовала всем странам приложить максимум усилий для оперативного выявления случаев заболевания оспой, а также для отслеживания контактов с зараженными, чтобы взять вспышку под контроль и предотвратить ее дальнейшее распространение, передает РИА Новости.

29 июня бывший главный санитарный врач РФ академик РАН Геннадий Онищенко объяснил, как не допустить проникновения оспы обезьян на территорию России. По его словам, граждане государства должны серьезно отнестись к вспышке заболевания во всем мире, россиянам следует отказаться от поездок в неблагополучные по заболеваемости страны.