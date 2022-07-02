Двое рабочих погибли, упав с 14-го этажа на севере Москвы

Фото: Прокуратура Москвы

Россия, Москва, Бумажный проезд, 19с2 Карта всех событий

Двое рабочих разбились в результате падения с 14-го этажа строящегося объекта офисного центра в Бумажном проезде. Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры в субботу, 2 июля.

Сам инцидент произошел в пятницу, 1 июля. По данным ведомства, крановщик зацепил подъемной частью крана пилон, в результате чего он упал с высоты 65 метров вместе с людьми.

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— На месте координировал работу правоохранительных органов Савеловский межрайонный прокурор Михаил Калгин. Ход и результаты процессуальной проверки контролируются прокуратурой, — говорится в сообщении столичной прокуратуры.

В районе Перово 14 июня малолетний ребенок выпал с восьмого этажа.