В Москве выросли продажи техники для борьбы с жарой

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Жители Москвы в последние недели стали чаще покупать климатическую технику и другие товары для борьбы с жаркой погодой. Об этом сообщили в маркетплейсах Wildberries, Ozon и в «Яндекс.Услугах».

Так, по данным Wildberries, за 24–30 июня число заказов переносных мини-холодильников выросло на 190 процентов год к году, увлажнителей воздуха — на 53 процента, а портативных мини-кондиционеров — на 28 процентов год к году.

В Ozon в свою очередь отметили рост продаж кондиционеров и сплит-систем.

— По отношению к прошлому году на неделе с 13 по 19 июня было продано более чем в пять раз больше кондиционеров. Однако более простая климатическая техника (вентиляторы) не теряет своей популярности... За прошлую неделю штучные продажи вентиляторов по Московскому региону выросли почти в два раза к аналогичному периоду прошлого года, — отметили в маркетплейсе.

В «Яндекс.Услугах» подчеркнули, что 26–27 июня, в дни, когда температура в столице была в районе 30 градусов тепла, спрос на установку кондиционеров был в 10 раз выше обычного, передает ТАСС.

В субботу, 2 июля, в столичном регионе продолжит действие антициклональный характер погоды. Ожидается малооблачная, сухая и жаркая погода. Максимальная температура воздуха в Москве составит плюс 25–27 градусов. В Подмосковье температура ожидается на уровне 24–29 градусов тепла.