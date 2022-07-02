Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

В Москве выросли продажи техники для борьбы с жарой

Георгий Соланович
Город
В Москве выросли продажи техники для борьбы с жарой
Фото: shutterstock

Жители Москвы в последние недели стали чаще покупать климатическую технику и другие товары для борьбы с жаркой погодой. Об этом сообщили в маркетплейсах Wildberries, Ozon и в «Яндекс.Услугах».

Так, по данным Wildberries, за 24–30 июня число заказов переносных мини-холодильников выросло на 190 процентов год к году, увлажнителей воздуха — на 53 процента, а портативных мини-кондиционеров — на 28 процентов год к году.

В Ozon в свою очередь отметили рост продаж кондиционеров и сплит-систем.

— По отношению к прошлому году на неделе с 13 по 19 июня было продано более чем в пять раз больше кондиционеров. Однако более простая климатическая техника (вентиляторы) не теряет своей популярности... За прошлую неделю штучные продажи вентиляторов по Московскому региону выросли почти в два раза к аналогичному периоду прошлого года, — отметили в маркетплейсе.

В «Яндекс.Услугах» подчеркнули, что 26–27 июня, в дни, когда температура в столице была в районе 30 градусов тепла, спрос на установку кондиционеров был в 10 раз выше обычного, передает ТАСС.

В субботу, 2 июля, в столичном регионе продолжит действие антициклональный характер погоды. Ожидается малооблачная, сухая и жаркая погода. Максимальная температура воздуха в Москве составит плюс 25–27 градусов. В Подмосковье температура ожидается на уровне 24–29 градусов тепла.

покупки Москва Погода
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Разрыв поколений. Находите время поговорить с детьми

Дмитрий Быковский
Дмитрий Быковский

Настоящий север с невероятными людьми

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Макулатурные мозги правят бал

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Прости нас, Чебурашка

Инок Киприан
Инок Киприан

Победа там, где правда. На нашей стороне

Александр Лосото
Александр Лосото

Повторение пройденного

Гелани Азиров
Гелани Азиров

Отрасли нужна поддержка

Все мнения
О проекте