«Сухая и жаркая»: синоптики рассказали москвичам о погоде 2 июля

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

В субботу, 2 июля, в столичном регионе продолжит действие антициклональный характер погоды. Ожидается малооблачная, сухая и жаркая погода.

Максимальная температура воздуха в Москве составит плюс 25–27 градусов. В Подмосковье температура ожидается на уровне 24–29 градусов тепла. Среднесуточное значение температуры воздуха превысит климатическую норму на 3–4 градуса (по теплоощущению это еще на пару градусов выше), ультрафиолетовый индекс днем такой же высокий, ощутимый дефицит кислорода в приземном воздухе даже в утренние часы.

Ветер будет дуть юго-западный со скоростью 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 753 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха — около 50 процентов, передает портал «Метеоновости».

Синоптики отметили, что в этот день очень высок риск ухудшения самочувствия у людей с кардиопатологией, ослабленных и перенесших в недавнем прошлом серьезные заболевания. Также возможны различные осложнения при пребывании на солнце со стороны кожи: солнечная крапивница, фотодерматозы, кератозы и другие.

Чтобы обезопасить себя от негативного воздействия жары, при возможности следует меньше бывать на воздухе в период с 12 до 16 часов. Первое средство от летнего зноя — контрастный душ и обильное питье. Помогут облегчить самочувствие и поднять тонус настойка элеутерококка, лимонника, при головокружении и признаках общей слабости следует положить под язык таблетку валидола. С собой нужно всегда иметь лекарства, назначенные врачом, особенно лицам, имеющим серьезные проблемы со здоровьем.

1 июля «желтый» уровень опасности из-за риска пожаров объявили в Московском регионе.