Продукцию из ТиНАО представят на фестивале «10 лет. Новая Москва»

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Россия, Москва, Манежная площадь Карта всех событий

Предприятия и компании Троицкого и Новомосковского административных округов (ТиНАО) столицы представят свою продукцию на фестивале «10 лет. Новая Москва», который проходит с 1 по 10 июля на площадке на переходе от Манежной площади к площади Революции и приурочен к десятилетию присоединения новых территорий к городу. Об этом сообщили в пресс-службе «Московских сезонов».

— Поклонников сыров наверняка заинтересуют произведенные в Новой Москве горгонзола, рокфор, бри, гауда с трюфелем и камамбер. Есть на прилавках также мясные рулеты, карбонад, сырокопченая утиная грудка, вареные, копченые и даже крафтовые колбасы, паштеты, рийеты и террины, конфитюры и соусы, йогурты, ряженка, сметана, творог и сливки, — отметили в пресс-службе.

Предприятия из ТиНАО на фестивале представят рыбную (белуга, осетр, окунь, горбуша и форель) и фермерскую продукцию (молочную продукцию, мясо, фрукты, ягоды и овощи).

Помимо этого, гости мероприятия смогут попробовать десерты и выпечку, а также купить шелковые платки, предметы декора, быта и деревянные скульптуры сказочных персонажей, изготовленные в Новой Москве.

10 лет назад, 1 июля 2012 года, к Москве присоединились территории между Киевским и Варшавским шоссе, ставшие Троицким и Новомосковским административными округами (ТиНАО) столицы. Со знаменательной датой жителей столицы поздравил мэр города Сергей Собянин.