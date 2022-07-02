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Городские службы продолжат работу в усиленном режиме из-за жары в Москве

Лейла Алиева

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Городские службы продолжат работу в усиленном режиме из-за жары в Москве
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Городские службы продолжают работать в режиме повышенной готовности. Об этом в субботу, 2 июля, рассказал заместитель мэра Москвы в правительстве столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

— Приняты дополнительные меры по поддержанию нормативного состояния дорожного покрытия, уходу за зелеными насаждениями, обеспечению бесперебойного функционирования систем жизнеобеспечения, — отметил он.

По его словам, круглосуточно проводится мойка водой всех асфальтобетонных и плиточных покрытий улично-дорожной сети и полив проезжей части. Также трижды будет проведена аэрация.

Кроме того, в городе усилили контроль соблюдения мер противопожарной безопасности на объектах инженерно-коммунальной и топливно-энергетической инфраструктуры, а также частоту профилактических осмотров оборудования, передает Telegram-канал «Городское хозяйство Москвы».

Максимальная температура воздуха в Москве 2 июля составит плюс 25–27 градусов. В Подмосковье температура ожидается на уровне 24–29 градусов тепла. Среднесуточное значение температуры воздуха превысит климатическую норму на 3–4 градуса.

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